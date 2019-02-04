maltepe escort
kartal escort
Aynı yönde ilerleyen iki otomobil çarpıştı, 7 yaralı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
MENÜ
Bugün: 04 ŞUBAT 2019
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 102.197
DOLAR 5,2188
EURO 5,9770
ALTIN 220,07
Son Dakika Haberler
TÜMÜ
izmir escort izmir escort bursa escort bursa escort

maltepe escort

alanya escort

ataşehir escort

konya escort

cesme escort

Aynı yönde ilerleyen iki otomobil çarpıştı, 7 yaralı451 defa okundu

kategorisinde,04 Şub 2019 - 15:11 tarihinde yayınlandı
Aynı yönde ilerleyen iki otomobil çarpıştı, 7 yaralı

Osmaniye’de aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza Adnan Menderes Mahallesi Güney Çevre Yolu Üzeri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Karacalar köprüsü istikametine doğru seyir halinde olan Ali T. (31) idaresindeki 80 GV 418 Plakalı otomobil, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen Ömer S.nin kullandığı 33 D 4380 Plakalı otomobille çarpıştı.Kontrolden çıkan her iki otomobil de savrularak, Vali Kerem Al Rekreasyon alanındaki yürüyüş yoluna düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler Ali T. ve Ömer S. ile birlikte, araçtaki Kerem D. (27), Zahide Gül B. (9), Fatma Sena B. (6), Abdullah Talha B. (11) ve Mehmet Ege S. (7) olay yerine gelen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ