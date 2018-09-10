Azerbaycan İzlenimleri

4-8 Eylül tarihleri arasında Bakü de yapılan Uluslararası kongreye katılmak üzere , bu şehre gittim.Kongreler mesleki gelişmeniz ve diğer ülkelerdeki gelişmeleri görmeniz açısından çok faydalı oluyor.Bu kongre GİS(Coğrafi bilgi sistemleri ) ile alakalı ve Selçuk üniversitesininde organizatörü olduğu bir çalışmaydı.

Kongreden arta kalan zamanlarda özellikle Bakü şehrini gezmeye çalıştık.İlk girişte modern bir havalimanı sizi karşılıyor. Mimarisi bir Türk şirketi tarafından projelendirilen havalimanı 2014 yılında tamamlanmış. İstanbul Atatürk havalimanındaki yoğunluğu görünce Bakü deki havalimanı sakin ve rahat ortamıyla ülkeye gelenlere iyi bir hoş geldiniz mesajı veriyor.

Havalimanından şehre giderken konuşma fırsatı bulduğum taksicinin nerelisin sorusuna Türküm cevabıma , “Men de Türkem demesine ilk önce şaşırdım. Sonra toparlayarak Türkiye Türküyüm cevabını verdim.Ve gördüm ki Azerbaycan da Türkiye ve Türklük kavramları çok özel bir yere sahip.Ayrıcakongrenın yapıldığı “İlimler Akademisi “(orda ELMLER AKADEMiSİ diyorlar) yöneticisinin kahve molasında yaptığımız sohbetde bize tüm Türk devletlerinin coğrafyası hakkında kitaplar hazırladıklarını ve bunun orta mektepte okutulduğunu gururla anlatmasıydı. Sitemide siz hala okutmuyorsunuz demesiydi.

Bakü , hazar denizi kıyısında bir petrol (onların ifadesi ile neft) şehri, kıyı bölgesinde geniş parklar mevcut , geniş yolları modern yapılarının yanısıra kız kulesi gibi tarihi mekanları da gezilecek yerlerden.Türk şehitliği bizi gururlandıran önemli mekanlardan

Taksim meydanına ve istiklal caddesine benzer , Targovi caddesi alışveriş mekanı olarak her herşeyin bulunduğu hareketli mekanlardan , süslü avizeli yayalaştırılmış caddeler, büyük fıskiyeli havuzlarla bezenmiş parklar, şehir merkezinde nefes aldıracak önemli yerler .Geniş yolların , meydanların yeşil alanların bulunduğu mekanlar Sovyet dönemi planlamayı yansıtıyor.Mülkiyet kavramının olmadığı kominist idarelerin şehirleri mekan planlamada daha düzenli

Doların yükselişinden bizim kadar onlarda endişeli , aldıkları ürünlerin fiyatlarının arttığından bahsediyorlar. Çünkü bir çok ürün Türkiye den geliyor.

Alfabeleri artık latin alfabesi ama birkaç farklı harf var. Konuşmaları ve lehçeleri bazen bizi gülümsetse de rahatlıkla anlaşabileceğiniz bir ülke..

Cuma namazını şehirdeki az sayıda sunnicamiiden biri olan Göğmescid de eda ettik. İmamım kılaçla hutbe okuması dikkat çeken ayrıntılardandı.

Kısaca Bakü şehri herhangi bir anadolu şehri gibi gidip rahatlıkla gezebileceğiniz bizden bir şehir. Azerbaycan bizim için tek millet iki devlet kavramının yerleştiği bir ülke …Can Azerbaycan