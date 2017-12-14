Babasının Trafik kazasında öldüğünü 3 ay sonra öğrendi

Osmaniye’de bir otomobilin çarpmasını sonucu yaşamını kaybeden ve kim olduğu uzun süre tespit edilemediği için cenazesi Adana’daki kimsesizler mezarlığına defnedilen şahsın kimliği 3 ay sonra belli oldu. Yaşlı adamın, 52 yaşında ki Alzheimer hastası Aziz Kurdaş olduğu ve Hatay’ın Erzin İlçesinde annesi Zeliha Kurdaş ile Mahmutlu Mahallesi’nde oturduğu öğrenildi. Osmaniye’de, 11 eylül günü gece saatlerinde, Merkez Vatan Mahallesi, Yaveriye TOKİ Yolu Divrimoğlu Caddesi’nde meydana gelen kazada, şehir merkezine seyir halinde olan Ferit S. T.’nin kullandığı 80 FZ 513 plakalı hafif ticari araç, aydınlatma bulunmayan yolda, iddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama çarptı. Kazada yaşamını kaybeden şahsın cenazesi kimlik tespiti ve otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada uzun süre bekletilen ve daha sonra Adana Adli Tıp Kurumu Morguna götürülen şahıs, kimlik tespiti yapılamadığı gerekçesi ile kimsesizler mezarlığına defnedildi. KAYIP OLARAK HER YERDE ARAMAYA BAŞLADI Antalya’da turizm işinde çalıştığını söyleyen ve ağabeyinin kayıp olması üzerine memleketine dönen Salih Kurdaş, gerekli yerlere giderek kayıp başvurusunda bulunduğunu ve daha sonra çevre il ve ilçelerde ağabeyinin resmini çevreye asarak aramaya başladı. Kurdaş, ayrıca yerel gazete ve televizyonlara da gidip, ağabeyini kayıp olarak haberlerini yaptırdı. ‘KENDİ ÇABAMLA BULDUM’ Polisin, şahsın görüldüğü takdirde veya başına bir iş gelmesi durumunda hemen bilgi sahibi olunacağını ve kendisinin bilgilendirileceğini söylediklerini belirten Kurdaş, “Bu durumda emniyetin zafiyetinin olduğunu düşünüyorum. Erzin İlçe emniyetine 8 eylülde gidip kayıp başvurusunda bulunuldu. Daha sonra ben bir ay sonra Antalya’dan gelip yeniden başvuruda bulundum. Resim vermek istediğimde gerek olmadığını, herhangi bir yerde görüldüğünde veya başına bir iş geldiğinde emniyet teşkilatının haberinin olacağını ve beni bilgilendirileceklerini söylediler. Biz emniyetimize güvenerek biraz rahattık, en azından yaşadığını düşünüyorduk. Kendi çabamla çevre il ve ilçelerde aramaya devam ettim. Son olarak Osmaniye’ye geldim yerel gazetelere verdik. Bu haberi gören Vatan Mahallesi Muhtarımız Baki Bayram bey haberi görüp beni aradı. Bunun üzerine ağabeyimin kazada yaşamını kaybetmiş olduğunu öğrendim.” dedi. MAĞDUR EDİLDİK Bu konuda mağdur edildiğini söyleyen Kurdaş,”Muhtarımıza ve vatandaşlarımıza ağabeyimin bulunması noktasında yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Keşke vatandaşlarımızın duyarlı olduğu kadar emniyet teşkilatımızın da bu kadar duyarlı olmasını isterdim. Bunu üzülerek söylüyorum ki, bu zafiyet bizi gerçekten mağdur etti. Bundan sonra bu tür kayıplarda, emniyetimizin biraz daha duyarlı ve hassas olmalarını istiyorum. İnsanların mağdur olmasını istemiyorum.” dedi. Ağabeyinin 31 ekimde Adana’daki kimsesizler mezarlığına defnedildiğini belirlediğini söyleyen Salih Kurdaş, işlemlerin kısa sürede tamamlanarak cenazeyi Erzin’e getirerek defnetmek istediklerini sözlerine ekledi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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