Bacağı kırık sokak köpeği tedavi edildi

Osmaniye’de bir top sahası kenarında bulunan bacağı kırık sokak köpeği yaklaşık 1.5 saat süren başarılı ameliyatla tedavi edildi. Merkeze bağlı Cevdetiye Beldesinde, çocuklarının spor etkinliğini bekleyen ev hanımı Çilem Eker, bacağını sekerek yürümeye çalışan köpeğe kayıtsız kalmadı. 6 aylık erkek yavru köpeği aracına alan Eker, tüm tedavi masraflarını karşılayarak bir veteriner hekime götürdü. Ardından Korkut Ata Gençlik, Spor ve Doğa Derneği’ne ait bilim evindeki Karakız Görüntüleme Merkezi’ne ücretsiz çekilen röntgen sonucunda humerus kemiğinde oblik kırık tespit edilen köpek ameliyat edildi. Çilem Eker, “Biz bunu spor sahası kenarında sol üst bacağı kırılmış bir şekilde bulduk ve duyarsız kalamadık. Zaten hayvan sever bir aileyiz. Ne yapabiliriz diye araştırırken HAYTAP’a ulaştık. Röntgeni çekildi ve ameliyatını yaptıracağız. Bu konuda bizlere yardımcı oldukları için çok teşekkür ederiz, iyi ki varlar.” dedi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise Karakız Görüntüleme Merkezinin sahipli sahipsiz bütün günahsız canlar için kullanıldığını belirtti. Laçinbala, “Kliniğe getirilen canlımızdaki kırık şüphesinin kesinleşmesi için röntgen çekildi ve tespit edilen kırık için yaptığımız operasyonu başarılı bir şekilde tamamladık. Yaklaşık 2 aylık bir iyileşme sürecinden sonra 6 aylık yavrumuz 7’nci ayında yeniden koşabilecek.” dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit ise röntgen filminde humerus kemiğinde oblik kırık görüldüğünü ve 1,5 saat süren operasyonda intrameduller pin uygulanarak oblik kırığın sabitlendiğini söyledi. Yiğit şöyle devam etti: “Yavrumuzda kırığın yanında yoğun dış parazit enfestasyonu gözlemledik. Operasyon sonunda antibiyotik ve vitamin desteğinin yanında paraziter ilaçlama da uyguladık. Tedavi sürecini geçirmesi için sahip çıkan hayvan sever ev hanımı Çilem Eker’e teslim edildi. 3 köpek sahibi Eker, 2 ay süren tedavisinden sürecinden sonra yavrumuzu ücretsiz olarak sahiplendirmek istediğini belirtti. HAYTAP’ın desteğiyle hizmete giren Karakız Görüntüleme Merkezi günahsız canların yaralarına derman olmaya devam ediyor. Yavrumuzun operasyonu başarılı geçti. Yaklaşık 2 ay sonra tamamen koşacağını tahmin ediyoruz. Kendisini bulunduğu top sahasında bekliyor olacağız. Şehrimize Röntgen makinesi hesiye eden HAYTAP Yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum.”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE