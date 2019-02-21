Bağ Mahallesinde Yol Çalışmaları

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Bağ Mahallesinde yol çalışmalarının başladığını söyledi.

Hava şartlarının yol yapımına el verişli olması ile birlikte mahallelerde yol çalışmalarının başladığını söyleyen Başkan Tarhan, yol yapım çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Bağ Mahallesinde yapımı devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Tarhan, şunları kaydetti;

“ Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Bağ Mahallesinde yol yapım çalışmaları başladı. 2039 sokakta başlayan çalışmalarımız yine aynı mahallede alt yapısı tamamlanan yeni yollarda da devam edecek. Mahallemizin öncelik arz eden sokaklarında hava şartları el verdiği müddetçe çalışmalar devam edecek. Yine Şehit Kansu Küçükateş, Cengiz Topel ve Halis Şişman Mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Bozulan yollarımızda bakım onarım çalışmalarını sürdürüyoruz. Doğalgaz hat çekim çalışmalarının yapıldığı sokaklarımızda ara bağlantıların tamamlanması ile de çalışmalarımız bu sokak ve caddelerimizde de sürecek” dedi.