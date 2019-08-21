Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplandı

Osmaniye’de, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında yapıldı. Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Coşkun’un yanı sıra Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balkaya, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Yarbay İlkay Gül, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yunus Karakurt, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ertuğrul Kılıçkıran, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aykut Bulut, Tarım ve Orman İl Müdürü Vekili Mustafa Örer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ali Kılıçkeser, Çalışma ve İş Kurumu Şube Müdürü Savaş Kurt, Gençlik Merkezi Müdürü Bayram Bozyel ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirmesi ile başlayan toplantının devamında İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığına bağlı Ruh Sağlığı Birim Sorumlusu Psikolog Naci Menet, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu tarafından kabul edilen 13 Şubat 2019 Bağımlılıkla Mücadele Genelgesi hakkında bilgi verdi. Daha sonra ildeki Ceza İnfaz Kurumları tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

Vali Ömer Faruk Coşkun, bağımlılıkla mücadele konusunda il genelinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek, “Kurulumuzun yapacağı çalışmalarla başarılı sonuçlar almayı arzu ediyoruz. Tüm kurumlarımızı üzerine düşen görevi hassasiyetle yerine getireceklerdir. Bu konuda hep birlikte gayret göstereceğiz. Katılım ve katkıları nedeniyle tüm Kurul üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi. Toplantı, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu üyelerinin görüş ve önerileri alınması ile sona

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