Bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Osmaniye Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında yapıldı. Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda düzenlenen toplantı, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığına bağlı Ruh Sağlığı Birim Sorumlusu Psikolog Naci Menet tarafından yapılan ‘Bağımlılıkla Mücadele Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları’ hakkında sunumu ile başladı. Sunumun ardından konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, “Bu konu ile ilgili daha önce bir kurulumuz mevcuttu ve çalışmalar bu çerçevede yürütülüyordu. Ancak son 2017/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile birlikte, Türkiye genelinde bağımlılık ile mücadele konusunda yeni bir yapılanma oluşturuldu. Bu kapsamda ilimizde Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu teşkil edildi ve bu Kurulun altında da teknik çalışma grupları oluşturuldu. Bu teknik çalışma gruplarının yapacakları çalışmalar doğrultusunda Kurulumuzun gündemi belirlenecek ve bundan sonraki süreçte çalışmalar bu doğrultuda yürütülecektir.” dedi. Bağımlılıkta mücadelenin en önemli ayaklarından birinin uyuşturucu ile mücadele olduğunu belirten Vali Coşkun, “Bu kapsamda ilimizde hem emniyet tedbirleri alınıyor hem sivil toplum kuruluşlarımızın ve diğer kurumların çalışmaları devam ediyor. Bundan sonraki süreçte aynı minvalde bu çalışmalar yürütülecektir. Kurulumuzun yapacağı çalışmalarla başarılı sonuçlar almayı arzu ediyoruz. Bu konuda hep birlikte gayret göstereceğiz. Katılım ve katkıları nedeniyle tüm Kurul üyelerimize teşekkür ediyorum.” dedi. Toplantı, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu üyelerinin görüş ve önerileri alınması ile sona erdi.

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