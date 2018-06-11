“Bağımsız nesille yolculuk serüveni” projesi tamamlandı

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde ki, Yolbulan-Baştuğ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ortak olduğu, Türkiye’de 26 İl, 46 Okulda yürütülen ve 748 öğrencinin katıldığı “Bağımsız Nesille Yolculuk Serüveni” adlı eTwinning projesi tamamlandı. Yolbulan-Baştuğ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni İlker Özer tarafından yürütülen, kurucu ortaklığını Isparta Halıkent Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Ayşegül Polat ve Diyarbakır Çınar Kız İmam Hatip Lisesi İngilizce öğretmeni Saadet Sündüs’ün yaptığı gençlerin bağımlılıktan uzak tutularak, kaliteli yaşam standartlarına ulaşmalarını hedefleyen “Bağımsız Nesille Yolculuk Serüveni” adlı eTwinning projesi düzenlenen sergi ile tamamlandı. Edebiyat Öğretmeni Özer, proje kapsamında son yıllarda özellikle 14-19 yaş aralığında bulunan lise öğrencileri arasında bağımlılık sorunu konusunda faaliyetler düzenlendiğini belirterek, “Gençler arasında farklı şekillerde ortaya çıkan bu sorunu konusunda farkındalık kazandırılmıştır. Bazen teknoloji bağımlılığı, bazen madde bağımlılığı bazen de tütün bağımlılığı olarak karşımıza çıkan bu sorun günümüz dünyasında ciddi boyutlardır. Öğretmenlerin rehberliğinde öğrenciler arasında bağımlılığa yol açan faktörler, bağımlılığın yaşam üzerindeki etkileri analiz edilerek, elde edilen analizler doğrultusunda kendi hayatları ve sosyal çevreleri için bağımlılık sorununa yönelik çözüm önerileri bulunmuştur. Öğrencilerin sağlıklı yaşam sürdürmesi, yaşam kalitesini artırması, toplumda örnek bir birey olması hedeflenmiştir. Yapılan çalışmalar teknolojik araçlar yardımıyla sosyal medya ortamlarında yaygınlaştırma çalışmaları yapılmıştır.” dedi.

Share This:

































