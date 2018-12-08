Bahçe’de 11 bin 593 Hayvan Aşılandı

Osmaniye’nin Bahçe İlçesinde, 2018 yılı yıllık aşılama programı kapsamında, 11 bin 593 Hayvanın aşılandığı bildirildi. Bahçe İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu, İlçe merkezi ve 15 köyde veteriner hekimlerce, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara yönelik yapılan programlı aşılamaların başarıyla tamamlandığını söyledi. Müdür Müftüoğlu, ilkbahar dönemi şap hastalığı aşılamasında 2 bin 30 adet şap aşısı, sonbahar dönemi şap hastalığı aşılamasında 2 bin 86 adet büyükbaş hayvana şap aşısı, 1907 adet büyükbaş hayvana Sığırların Nodüler Ekzantemi (LSD) hastalığı aşısı, 50 adet E.Coli aşısı ve 300 adet Sığır Brusellozu aşısı, küçükbaş hayvanlara yönelik ise 951 adet Mavidil aşısı, 1000 Adet koyun-keçi Brusellozu aşısı, 3 bin 149 adet koyun-keçi Vebası (PPR) aşısı ile 120 adet kedi ve köpeğe Kuduz aşısı olmak üzere 11 bin 593 hayvanın aşılandığını kaydetti. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu, ayrıca 2018 yılı içerisinde 812 adet büyükbaş hayvana ve 2 bin 639 adet küçükbaş hayvana küpe takılarak kayıt altına alındığını, Tarım ve Orman Bakanlığınca, 31 Mart 2019 tarihine kadar getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan küpe affı ile hayvancılık işletmesi güncelleme affının ve 2018 yılı içerisinde İlçe merkezi ve köylerde yapılan programlı aşılamaların ilçe hayvancılığına hayırlı olmasını diledi.

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