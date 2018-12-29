Bahçe’de 2018’de 692 gıda denetimi

Osmaniye’nin Bahçe İlçesinde, 2018 yılı içerisinde 692 gıda denetimi gerçekleştirildiği bildirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu, yıl içerisinde Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında 2 farklı gıda işletmesine toplamda 31 bin 242 TL idari para cezası uygulandığını belirterek, gıda denetimlerinin 2019 yılı içerisinde de ilçe genelinde devam edeceğini belirtti. 2018 yılı gıda denetimleri ve numune alma programlarının belirten Ahmet Refik Müftüoğlu konuyla ilgili şöyle dedi: “Müdürlüğümüz Gıda Kontrolörlerince, İlçemiz genelinde faaliyet gösteren 180 adet gıda işletmesine yönelik olarak toplam da 346 adet gıda denetimi gerçekleştirilmiştir. Gıda üretimi alanında faaliyet gösteren fırın, pastacılık üretimi, hazır yemek tabldot, tuz paketleme, salamura zeytin üretimi, meyve suyu üretimi, süt ürünleri üretimi, kanatlı parçalama tesisi ve benzeri 21 işletmeye yıl boyunca 63 denetim, toplu tüketim alanında faaliyet gösteren okul kantinleri ve yemekhaneleri, pansiyon, yurt, lokanta, kahvehane, pastane gibi 76 işletmeye 154 denetim, perakende satış alanında faaliyet gösteren market, bakkal, kasap, manav, şarküteri, büfe ve tekel bayi olmak üzere 83 adet gıda işletmesine 129 adet denetim yapılmıştır. Bakanlığımız yıllık numune alma programı kapsamında ise 5 adet gıda işletmesinden gıda numunesi alınmış ve alınan numuneler İzmir, Gaziantep ve Hatay İl Gıda Kontrol Laboratuar Müdürlükleri’ne gönderilmiştir.”

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