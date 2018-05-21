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Bahçe’de liseler arası tiyatro yarışması268 defa okundu

kategorisinde,21 May 2018 - 14:51 tarihinde yayınlandı
Bahçe’de liseler arası tiyatro yarışması

Osmaniye’nin Bahçe İlçesinde, liseler arası tiyatro yarışması düzenlendi. Bahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda ki yarışmalara, Kaymakam Müfit Gültekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Üzeyir Aksoy, Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Uçar, Okul Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Birbirinden güzel oyunların sergilendiği yarışmada, ‘en iyi oyun’ ödülünü Bahçe Anadolu Lisesi öğrencilerinin “Komşu Köyün Delisi” adlı oyunu aldı. En iyi Yönetmen ödülü ise Bahçe Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Çiğdem Yıldırım’a verildi. Kaymakam Müfit Gültekin, öğrencileri tebrik ederek yarışmanın hazırlanmasında ve sunulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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