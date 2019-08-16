Bahçeli Bulvarı 1’inci etaba 2 bin ton asfalt serilecek

Osmaniye Belediyesi tarafından, Devlet Bahçeli Bulvarı 1’inci etapta yenileme çalışmalarına başlandı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve trafik akışının olumsuz yönde etkilendiği bulvarda zamanla bozulan ve yıpranan birinci etapta kilit parke taşlarının söküm işlemlerine başlandı. Zemin iyileştirme işlemlerinin ardından yol, kısa sürede hizmete tekrar sunulacak. Yaklaşık 400 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde olan Devlet Bahçeli Bulvarı birinci etabına 2 bin ton asfalt serimi yapılacak. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, yol yapım çalışmaları ile ilgili şöyle dedi: “Sayın Genel Başkanımız ve Hemşerimiz Devlet Bahçeli beyefendinin adını taşıyan caddemizin birinci etabında yenileme çalışmalarına bugün itibariyle başladık. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı ve bir süredir trafik akışının olumsuz etkilendiği bulvarda çalışmalara başlamak için yapılan planlamalar tamamlandı. İnşallah parke söküm işlemleri, zemin iyileştirme işlemleri ve akabinde asfalt serim işlerini kısa sürede tamamlayarak tekrar hizmete açacağız.”

Share This:

































