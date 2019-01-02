Bahçeşehir Koleji Okula Kabul Sınavı Başvuruları Başladı

Şubat ayında düzenlenecek Bahçeşehir Koleji Okula Kabul Sınavı için başvurular başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin 56 ilinde 125 kampüsüyle eğitim faaliyeti yürüten Bahçeşehir Kolejinin Okula Kabul Sınavı bu yıl 16 Şubat ve 23 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Başvuruları Bahçeşehir Koleji kampüslerinden kabul edilmeye başlanan Okula Kabul Sınavı, 8. 9’uncu, 10’uncu, 11’inci sınıf öğrencileri için 16 Şubat 2019 tarihinde, 4’üncü, 5’inci, 6’ıncı ve 7’inci sınıf öğrencileri için 23 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Okula Kabul Sınavı’nda başarı gösteren öğrenciler, çeşitli oranlarda eğitim bursuyla ödüllendirilecek

Kaliteli eğitimi Türkiye’de daha fazla çocuğa ulaştırmak misyonuyla yola çıkan ve bugün Türkiye’nin 56 ilinde bulunan 125 kampüsünde 75 bini aşkın öğrenciye eğitim veren Bahçeşehir Koleji, uyguladığı eğitim modelleriyle geleceğin dünyasında fark yaratacak bir nesil yetiştiriyor. Farklı disiplinlerin bir arada kullanılabilmesi için gerekli becerileri kazandıran STEM eğitiminin Türkiye’deki öncülüğünü yapan Bahçeşehir Koleji, tüm kademelerinde uyguladığı STEM+A eğitiminin yanı sıra Çift Dilli Eğitim, Master 6, Master Junior, Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM), Kodlama ve Robotik gibi eğitim model ve uygulamalarıyla öğrencilerin bireysel öğrenme stillerine ve çok yönlü gelişimlerine uygun bir eğitim veriyor.