Bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alındı

Osmaniye’de, evinin bahçesinde uyuşturucu etkiye sahip Hint keneviri bitkisi yetiştiren 1 kişiyi gözaltına alındı. Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkeze bağlı Kırmıtlı Köyünde ki belirtilen adrese baskın düzenledi. Şüpheli M.D’nin (51) evi ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde, bahçesinde çadır branda ile üzeri kapanmış alanda 515 kök kenevir bitkisi olduğu değerlendirilen bitki ve 24 kök kurutulmuş kenevir bitkisi ile 35 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgisi doğrultusunda ev sahibi M.D. sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Share This:

































