Bakan Yardımcısı Aksu: Erozyonla mücadelede dünyanın en başarılı ülkesiyiz

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, erozyonla mücadelede dünyanın en başarılı ülkesi konumunda olunduğunu belirterek, “1970’li yıllarda 500 milyon toprak kaybımız bugün 154 milyonlara kadar gerilmiştir. Biz inşallah 2023 itibariyle bunu 130 milyon tonlu rakamlara indirmeyi hedefliyoruz.” dedi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, bir dizi ziyaret, açılış ve fidan dikim törenlerine katılmak üzere Osmaniye’ye geldi. Aksu, Osmaniye Valiliği’ni ziyaretinin ardından Dereli Köyün Davlumbaz Mevkiinde oluşturulan ‘Gelir getirici Tür Ağaçlandırma Sahası’ndaki törene katıldı.

‘HEDEFLERİMİZ VAR, 7 MİLYAR FİDAN DİKECEĞİZ’

Mustafa Aksu, orman varlığını arttıran nadir ülkeler arasında olunduğunu belirterek başladığı konuşmasında, “Bunların başında da Osmaniye gelmekte ve rakamlar bunu göstermektedir. Osmaniye’de orman varlığı 1,5 milyon hektar artış göstermiştir. İnşallah 2023’e kadar hedeflerimiz var ve 7 milyar fidan dikeceğiz. Geçmişte Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ‘fidanlarımız fidanlarımızla büyüyor’ projesi yapmıştık. Öğrencilerimiz için 10 milyon fidan dikmiştik. Yine erozyonla mücadelede dünyanın en başarılı ülkesiyiz. 1970’li yıllarda 500 milyon toprak kaybımız bugün 154 milyonlara kadar gerilmiştir. Biz inşallah 2023 itibariyle bunu 130 milyon tonlu rakamlara indirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

‘ORMANCILIK ALANINDA 341 MİLYON LİRA YATIRIM YAPTIK’

Bakanlığa gelir gelmez ormancılık faaliyetlerine ağırlık verdiklerini ve bu alanda 341 milyon lira yatırım yaptıklarını belirten Aksu, “Orman olmadan, yeşil olmadan çocuklarımız olmadan olmaz dedik. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde fidanlarımızı büyütme noktasında her türlü çalışmalara bundan sonra açık olduğumuzu, sayın valilerimizin sayın milletvekillerimizin bu konudaki her taleplerini yerine getireceğimizi ifade ettik. Orman Köy Kooperatiflerine ise 817 Milyon Lira kredi ve hibe desteği de verdiğimizi ifade etmek isterim. Osmaniye’de 1 adet şehir ormanı, 9 adet mesire alanı oluşturulmuştur. Ayrıca 6 adet bal ormanı kurulmuştur. Yine 65 aileye de 5 bine yakın badem, ceviz ve diğer ağaçlar türlerinde dikimler yapmışız. Ormancılık alanında 341 milyon lira yatırım yaptık ve daha da yapmaya devam edeceğiz. 2002 yılından bu güne 1167 aileye 16 milyon aileye destek ve hibe verdik. Bu desteklerimiz de devam edecektir.” diye konuştu.

‘OSMANİYE ZEYTİNCİLİKTE TÜRKİYE’DE 11. SIRADA’

Osmaniye’nin önemli ve çok stratejik bir konumda olduğunu ifade eden Aksu şöyle devam etti: “Bizzat ben Osmaniye’nin her konusunu takip edeceğimi sizlere söz veriyorum, sizlerin emirlerinizde olduğumuzu ifade etmek isterim. Artık siz Ankara’ya değil, Ankara’yı sizlere getireceğiz. Bugün burada Orman genel Müdürlüğümüzün Gelir Getirici faaliyetler kapsamında 30 dekar alanda zeytin fidanı dikimini yapacağız. Bunu 28 ailemize vererek bakımlarını üstlenmesini isteyeceğiz. Osmaniye zeytincilikte Türkiye’de 11. sıradadır. Bunu saha ileri sıralara taşıyacağımızı belirtirim. Buradaki çalışmanın Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi. Konuşmaların ardından, zeytin ve defne fidanları, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Vali Ömer Faruk Coşkun, Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya, Adana Orman Bölge Müdürü İsmet Erol ve diğer protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından toprakla buluşturuldu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE