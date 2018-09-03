Bakıcı rolünü üstlenen bireylere ‘Evde Bakım’ eğitimi

Osmaniye’de, engelli evde bakım hizmetlerinden yararlanan ailelerde ‘bakıcı’ rolünü üstlenen bireylere yönelik “Hijyen eğitimi, engelli ile iletişim ve evde bakım prosedürü” konulu eğitim verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim ve Danışmanlık birimince, düzenlenen program Ahmet Cevdet Paşa Salonunda gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını İl Müdürü Hamit Coşkun yaptı. Daha sonra ise Sosyolog Esra Yiğit, engelli ile iletişim konusunda dikkat edilmesi gereken temel hususlar hakkında, diğer insanlara nasıl davranılıyorsa engelli bireyle de öyle davranılması, yardım etmeden önce izin istenmesi, fiziksel temas konusunda dikkatli olunması, konuşurken engelli bireye yönelme, kelimelerin özenle seçimi ve engelli bireyi dikkatli dinleme konuları hakkında bilgi verdi. Psikolojik Danışman Zeliha Toprak ise engelli ve yaşlı evde bakım hizmetleri yönetmelik ve yönetmelik çerçevesinde “Bakıcıların Sorumlulukları, Bakım Planı Esasları, Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyetinin Usul ve Esaslarını” hakkında sunum yaptı. Programın devamında öğretmen Ayça Uçar Demir’de “Hijyen ve Sağlık ilişkisi, Hastanın Bakımında Kişisel ve Konut Hijyeninin Önemi ve Genel Hijyen” kuralları hakkında bilgi sundu. Eğitim programı karşılıklı soru cevap bölümü ardından sona erdi.

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