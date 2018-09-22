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Bakım ve Kişisel Hijyen Uygulamaları eğitimi339 defa okundu

kategorisinde,22 Eyl 2018 - 16:26 tarihinde yayınlandı
Bakım ve Kişisel Hijyen Uygulamaları eğitimi

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Biri tarafından, yatağa bağımlı yaşlı hastalara ve yakınlarına yönelik “Bakım ve Kişisel Hijyen Uygulamaları” konulu eğitim verildi. Bahçe Devlet Hastanesinde düzenlenen etkinlik, Hastane Başhekimi ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent Koca, Sağlık Bakım Hizmeti Müdürü Nazmiye Akyol’un katılımları, İdari İşler Müdürü Murat Bulut’un destekleri ve Evde Sağlık Biriminden Dr. Ahmet Furkan Kabacık, Hemşire Ayşe Mine Adanır, hemşire Yasemin Yücel, Sosyal Çalışmacı Zehra Tecimer ve Eğitim Biriminin destekleriyle gerçekleştirildi. Eğitim seminerinin ardından hasta ve yakınlarına sabun ve hijyen paketleri verildi

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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