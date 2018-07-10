Bakkal amcadan, çöp toplayan çocuklara ödül

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde, çevrelerindeki çöp atıklarını toplayan çocuklar mahalle bakkalı tarafından dondurma ile ödüllendirildiler. Dağıstan Mahallesi’nde yaşları ve yaşları 7 ile 14 arasında değişen çocuklar, çevrelerindeki çöp atıklarını temizleyerek örnek bir davranış sergilediler. Çocukların bu örnek davranışı mahalle sakinleri tarafından da takdirle karşılandı. Çöpleri toplayan çocuklar ise kendilerini temizlik konusunda teşvik eden bakkal “İsmail ağabeyleri” tarafından dondurma ile ödüllendirildiler. Çocukları çöpleri toplama konusunda teşvik eden Yuvam Bakkaliyesi Sahibi İsmail Demir çocuklarda çevre duyarlılığının gelişmesi için birlikte böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. “Biz kirlettik hep birlikte temizleyelim” sloganıyla mahalledeki çocukları kendi attıkları çöpleri toplaması konusunda teşvik ettiğini belirten Demir, “Çocuklar bakkaldan aldıkları çikolata, cips, kola ve benzeri yiyecek ve içeceklerin çöplerini, çevreye attıklarını fark ettim. Aslında büyük bir çöp kutusu yanında da çöp konteynırı var. Ancak çocuklar çöpleri çevreye atmayı alışkanlık haline getirmişler. Bugün burada çöpünü çevreye atan yarın başka yerde sokağı çevreyi doğayı kirletir. Çocuklarda çevre bilincinin gelişmesi için hep birlikte böyle bir çalışma yaptık.” diye konuştu.

BU ÇEVRE HEPİMİZİN

Doğanın çevrenin herkese ait olduğunu bu yüzden temiz tutmak zorunda olduklarını belirten İsmail Demir şöyle devam etti: “Herkes kendi çöpünü çöp kutusuna atsa, herkes kendi evinin ve sokağının önünü temizlese çevremiz o kadar temiz olur ki. Çocuklarımızı bu bilinçle yetiştirmemiz gerekiyor. Bizler bu çocuklara sahip çıkmaz, ağaç yaşken bu çocuklara çevre bilinci kazandırmazsak gelecek de emanet bırakabileceğimiz temiz bir çevre olmayacak.” dedi.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN ÇOCUKLARA TEŞEKKÜR

Çocukların çevreyi temizlediklerini gören mahalle sakinleri ise onlarla gurur duyduklarını belirtip, “Böyle güzel davranışlarıyla hem bizlere hem de diğer akranlarına örnek oldular. Onlara teşekkür ediyoruz” diyerek takdirlerini dile getirdiler. Ellerine eldiven takan çocuklar çevrede ne kadar çöp varsa hep birlikte topladılar. Çocuklar temizlik sonrası Bakkal ağabeyleri İsmail Demir tarafından dondurma ile ödüllendirildiler.