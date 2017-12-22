Barınma merkezinde sığınmacılar, Sarıkamış Şehitleri anıldı

Osmaniye Merkez Cevdetiye Beldesinde ki geçici barınma merkezinde kalan Suriyeli Türkmenler, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 103 yıl önce şehit olan 90 bin askeri andı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’na (AFAD) bağlı Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi’ndeki Türkmenlerin düzenlediği program, Korkut Ata Üniversitesi Genç Gönüller Kulübü öğrencilerinden oluşan mehter takımı eşliğinde kamp içinde yapılan yürüyüşle başladı. Mehter Takımı’nın çaldığı parçalara eşlik eden Türkmenler, tekbir getirdi, sloganlar attı. Daha sonra çok amaçlı salonda devam eden programda Bayırbucak ve Türkmen Dağı’nda savaşırken şehit olan Türkmenlerin fotoğraflarından oluşan bir slayt gösterisi sunuldu. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Kamp müdür yardımcısı Ramazan Traş, konuşmasında, Anadolu topraklarının her karışının şehit kanıyla sulandığını belirtti. Ramazan Traş, “Yemen’den üzerlerindeki ince elbiselerle eksi 50 dereceyi bulan soğuğa aldırmadan şahadete giden askerlerimizi yad ediyoruz. Bizler, ‘Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.’ düsturuyla yaşayan bir milletin evlatlarıyız. Sarı kamış şehitlerimize bu vatan topraklarını bizlere bıraktıkları için teşekkür ediyoruz, onlara minnettarız. Onlar olmasaydı, bu vatan için donmasaydı, biz bugün bu topraklarda burada olmazdık. Onun için Allah hepsinden razı olsun, ruhları şad olsun. ” dedi. Program kapsamında daha sonra karate gösterileri yapıldı, şiirler okundu.

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