Barınma merkezinden kaçan Afgan uyruklu 3 kaçak yakalandı

OSMANİYE’nin Düziçi İlçesinde ki barınma merkezinden firar ettikleri belirlenen Afganistan uyruklu 3 mülteci, vatandaşların ihbarı sonucu yakalandı. İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Alibozlu Köyü Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki vatandaşlar, yabancı üç kişinin hal ve hareketlerinden şüphelendi. Durmaları yönünde ki uyarılara aldırmayan şahıslar, yakınlardaki bir mısır tarlasına kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Olay yerine çağrılan jandarma ekipleri ve vatandaşların yardımıyla üç şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların, daha önce, ülkeye kaçak yollarla girdikleri için yakalanıp, geçici olarak barınma merkezine teslim edildikleri öğrenildi.

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