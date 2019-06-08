maltepe escort
kartal escort
Barınma merkezinden kaçan Afgan uyruklu 3 kaçak yakalandı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
MENÜ
Bugün: 08 HAZİRAN 2019
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 93.809
DOLAR 5,8301
EURO 6,6134
ALTIN 251,35
Son Dakika Haberler
TÜMÜ
izmir escort izmir escort bursa escort bursa escort istanbul escort

maltepe escort

alanya escort

ataşehir escort

konya escort

cesme escort

Barınma merkezinden kaçan Afgan uyruklu 3 kaçak yakalandı4 defa okundu

kategorisinde,08 Haz 2019 - 18:51 tarihinde yayınlandı
Barınma merkezinden kaçan Afgan uyruklu 3 kaçak yakalandı

OSMANİYE’nin Düziçi İlçesinde ki barınma merkezinden firar ettikleri belirlenen Afganistan uyruklu 3 mülteci, vatandaşların ihbarı sonucu yakalandı. İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Alibozlu Köyü Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki vatandaşlar, yabancı üç kişinin hal ve hareketlerinden şüphelendi. Durmaları yönünde ki uyarılara aldırmayan şahıslar, yakınlardaki bir mısır tarlasına kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Olay yerine çağrılan jandarma ekipleri ve vatandaşların yardımıyla üç şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların, daha önce, ülkeye kaçak yollarla girdikleri için yakalanıp, geçici olarak barınma merkezine teslim edildikleri öğrenildi.

Share This:

Etiketler:
Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ

istanbul escort nizip escort

istanbul escort

instagram takipçi

instagram takipçi hilesi

buca escort- alsancak escort- izmir escort