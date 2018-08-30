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 Barışın Çocukları Sarıyer’e Geliyor142 defa okundu

kategorisinde,30 Ağu 2018 - 15:49 tarihinde yayınlandı
 Barışın Çocukları Sarıyer’e Geliyor

Doğu ve Güneydoğu’dan 50 çocuk 1 Eylül Uluslararası Dünya Barış Günü’nde İstanbul’a geliyor. Sevgi, barış ve hoşgörü kenti Sarıyer’de buluşacak öğrenciler ‘Barışın Çocukları’ adıyla düzenlenen sosyo-kültürel etkinlik kapsamında 9 gün boyunca ağırlanacak.

Sarıyer Belediyesi ve CHP İstanbul İl Başkanlığı Doğu ve Güneydoğu’dan gelen öğrencileri ‘Barışın Çocukları’ adıyla düzenlenen sosyo-kültürel etkinlikte buluşturacak. Doğu ve batı arasında kardeşlik köprüsü kurmak amacıyla yola çıkılan etkinlikte; Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Muş, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van’dan gelen 50 öğrenciyi 9 gün boyunca Kilyos Sosyal Tesisleri’nde misafir edecek. Çocukların sosyal ve kültürel yönlerini geliştirmeyi amaçlayan projeyle çoğunluğu yaşadıkları coğrafyalardan dışarı çıkmamış çocuklar,  keyifli bir tatil geçirecek. 1 Eylül’den itibaren Sarıyer’e gelecek çocuklar aynı gün düzenlenecek 9. Uluslar arası Barışa Çağrı Festivali’ne katılacak. Çocuklar program boyunca İstanbul’un tarihi ve turistik mekanlarını da gezecek.

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