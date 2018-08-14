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Başak Gazetesi 32 Yaşında306 defa okundu

kategorisinde,14 Ağu 2018 - 22:00 tarihinde yayınlandı
Başak Gazetesi 32 Yaşında

Osmaniye basınının ağabeyi konumunda olan ve yaptığı haberlerle gündem oluşturan, haber, baskı kalitesi ve tüm il geneline dağılan tek gazete olma özelliğini taşıyan Başak Gazetesi 32 yaşına girdi.

Başak Gazetesi Sahibi Bahri Çolpan, gazetenin 32. yayın yılına girmesi dolayısıyla yaptığı açıklamada, gerek basılı yayın olarak ve gerekse internet gazeteciliği olarak, bölgede takdir görmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Başak Gazetesi Bahri Çolpan yaptığı açıklamada çok çalıştıklarını, çok emek verdiklerini, karşılığında maalesef “gaz”ın dışında bir şey göremediklerini ifade ederek, “Bir vatandaşımızın başı hangi konuda belada olursa olsun ilk gelecekleri yer biz oluyoruz. Bizde hiç zorsunmuyoruz, yüksünmüyoruz vatandaşımızı dinleyip aramamız gereken nere varsa arayıp işini çözmeye çalışıyoruz. 32 yıl içinde bu konular bizi yordu mu, “evet yordu”. Bundan böyle önümüze bakarak özellikle internet gazeteciğine daha fazla önem vereceğiz. Çünkü yakın çağda basılı yayın tamamen özelliğini kaybedecek ve elektronik gazeteler daha çok rağbet görecektir. Bizde Başak Gazetesi olarak alt yapımızı 2002 yılından bu yana internet gazeteciliğine doğru kaydırıyoruz. Çünkü yeni dünya düzeninde elektronik gazeteler daha cazip olacak, insanlar bu alana doğru daha fazla katılacak. Gazetemizin bugünlere gelmesinde pay sahibi olan kıymetli ağabeylerime teşekkür ediyorum. 32. Yılımıza girmemiz dolayısyla telefon eden, mesaj gönderen, sosyal medya üzerinden tebrik yayınlayan ve çiçek gönderen tüm dostlara teşekkür ediyorum”dedi.

 

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