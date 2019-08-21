Başak Gazetesi…34 Yıl…Yalanlar Ve Doğrular

1980’li yıllar.

Başak gazetesinin de faaliyetine başladığı seneler.

İktidar uzun yıllar merhum Demirel’in elinde.

Ara sıra geçişler olsa da genel süreç böyle.

Ülkede genel olarak iki eğilim var.

Sağ ve sol.

O dönemlerde bugünkü tanımlamalarla “dinci” sıfatlaması yok.

Olsa da az.

O nedenle sol eğilimli iseniz sıfatınız “komünist”

Sağ eğilimli iseniz “faşist”

Ülkedeki genel siyasi eğilim medyaya da yansımış.

Solun amiral gemisi Hürriyet.

Birazcık daha solda Milliyet.

Ve en solda Cumhuriyet.

Sağın amirali Tercüman Gazetesi.

Meşhur Ilıcak ailesinin tabir caizse Nazlı Ilıcak’ın gazetesi.

Birazcık daha sağda Türkiye Gazetesi.

Bazı grupların cemaatlerin de takibinde olan gazete.

Türk milliyetçilerinin efsanevi gazetesi Hergün.

Dindar camianın ve Milli Görüşün önemli gazetesi Milli Gazete.

Ve Nur Cemaatinin parçalanmadan önceki meşhur gazetesi Yeni Asya.

En azından hatırladıklarım bunlar.

İnsanların sabah uyandıklarında ibadetmiş gibi koşup gazetelerini aldıkları bir dönem.

İnsanların ideolojilerinin okudukları gazetelerden öğrenildiği dönemler.

İdeoloji gazetesi okurlarının gazetelerini dolmuşta, otobüste, vapurda unutmuş gibi yaparak reklam yaptıkları yıllar.

Ya da gazete adının dışarıdan görünebileceği şekilde ceketlerin yan ceplerine yerleştirildiği ve böylece PR (pazarlama-reklam) yapıldığı sanılan yıllar.

Gazete sayfalarının çok da fazla olmadığı dönemler.

Gazetelerin ansiklopedi vererek evlerin vitrinlerini süslediği yıllar.

Ve zamanla gazete sayfaları çoğaldıkça çoğalıyor.

Adeta ansiklopedi büyüklüğü.

Ancak okuyan azalıyor…

Azalış devam ediyor.

Ve günümüz.

Bugünü anlatmaya gerek yok.

The Wall Street Journal gibi dünyanın en büyük gazeteleri bile basılı yayını bırakıyor.

Gerek yok besbelli.

Onca kağıt, onca matbaa çalışanı ve onca işçi maliyeti.

Bir anda ortadan kalkıyor.

Herkesin elinde cep telefonu.

Ve herkes zaten bağımlı.

Olay anında canlı yayında gördüğünüz birşeyi gazete size iki gün sonra sunuyor gibi oluyor.

Ayrıca görsel olarak çok büyük kitlelere ulaşan digital gazeteciliğin etkililiği tartışılmaz.

Daha sonuç alıcı.

Bütün bunların ışığında 34 yıldır faal olan Başak Gazetesini ve ekibini yürekten kutluyoruz.

Uzun dönem bize köşelerini açtığı için de kendilerine teşekkür ediyoruz.

Doğruların yılmadan yanında olduklarına şahit olduk.

Doğru bilerek yazdığımız herşeyi sansürsüz yayınladılar.

Asla kalemimize müdahil olmaya kalkışmadılar.

Yazmaktan zevk aldığım gazetenin digital yayına ağırlık verme kararını içtenlikle destekliyorum.

Teşekkürler Başak.

Nice yıllara.

Prof. Dr. Mehmet Cihangir