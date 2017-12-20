Başarılı karatecilerden Müdür Çelik’e ziyaret

Türkiye Karate Federasyonu, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen ‘Cengiz Deniz İller arası Karate Şampiyonası’ndan 1 altın 4 bronz madalya ile dönen Osmaniyeli karateciler, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik’i ziyaret ettiler. Halkalı Osman Solakoğlu Spor Salonu’nda gerçekleşen ve 2 gün süren şampiyonaya 11 ilden 500 sporcu minik, yıldız, ümit, genç ve büyükler kategorilerinde mücadele etti. Müsabakalar sonunda kata-kumite kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya verildi. Antrenör Bilal Portakal, müsabakalar sonunda; 12 yaş grubunda Merkez İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Döne Rümeysa Gök birinci olurken, Özel Selim Çiftçi Ortaokulu öğrencisi Esma Selinda Türkmen ve Atatürk Ortaokulu öğrencisi Berkay Süleyman Portakal üçüncü, 8 yaş grubunda ise Ruhi Özden – Yüksel Özden Kardeşler İlkokulu öğrencisi Metehan Türkmen ve Münire Hanım İlkokulu öğrencisi Boran Kutay Uz üçüncü oldu. Sporcular ile sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrencileri almış oldukları başarıdan dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Müdür Çelik, sporcuların eğitiminde emeği olan herkese ise teşekkür etti.

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