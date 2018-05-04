Başarılı sporculardan Vali Coşkun’a ziyaret

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, yurt dışında düzenlenecek atletizm müsabakalarına katılmaya hak kazanan ve tenis turnuvasında derece elde eden sporcuları makamında kabul etti. Fas’ın Marakeş şehrinde yapılacak olan “Gymnasium” Liseler Arası Dünya Atletizm Şampiyonasında, Milli Takım Kadrosunda Türkiye’yi ve Osmaniye’yi temsil edecek olan Oğuzhan Usta ve İtalya’da yapılan Uluslararası Seniör Tenis Turnuvasında üçüncü olarak derece elden Osmaniye Korkut Ata Üniversite Beden Eğitimi Bölümü Öğr. Gör. İsmail Dehri, Vali Coşkun’u makamında ziyaret etti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, şampiyona hakkında bilgi vererek, sporcu İsmail Dehri’nin mayıs ayında İspanya’da ve temmuz ayında Brezilya’da yapılacak olan tenis turnuvalarına katılacağını belirtti. Sporcuları tebrik eden Vali Coşkun ise “Sporcularımızın başarıları hepimize gurur verdi. Tüm Osmaniyeliler adına, sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Sporcularımız ilimizin adını başarılar listesine her daim yazdıracaklardır.” diye konuştu. Daha sonra Vali Coşkun, sporculara çeşitli hediyeler verdi. Ziyarette, Spor Şube Müdürü Arif Özsarı’da yer aldı.

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