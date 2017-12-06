Başka Türkiye var mı?

Merhaba kıymetli okurlar,

Ülkemizin maalesef içten ve dıştan düşmanı hiç tükenmiyor. Özellikle Amerika son aylarda Türkiye’ye karşı açık bir itibarsızlaştırma kampanyası başlatmış durumda.

ABD ilk samimiyetsiz tavrını PYD’ye tır tır silah vererek gösterdi. Ardından uluslar arası dolandırıcı Rıza Sarraf’ı tutuklayarak ülkemizin aleyhine kobay olarak kullanmaya başladı. ABD Sarraf konusunu öyle bir noktaya getirdi ki, adeta dünyanın en önemli meselesi gibi yaptı ve dünyada kamuoyu oluşturdu.

Şimdi ise, Kudüs’ü gayrimeşru oğlu İsrail’in başkenti yapmaya kalkışıyor.

Ey ABD ülkemizin hem ekonomisini, hem de itibarını çökertmek için elinden ne geliyorsa yaptın. Yani bizi yok etmek için her şeyi yapıyorsun. Biz bunu anlamıyor değiliz. Ancak şu yaptığın son Kudüs çıkışı içinde durduğun yerde dur, bir adam daha ileri geçme. Biz senin katil ve kalleş olduğunu 30 yıldır biliyoruz ve hiçbir zaman içinde ünvanın değişmez. Sabrımızı daha fazla zorlama.

Gelelim ülkemizin iç siyasi çekişmelerine.

Bizi yöneten beyler. Türkiye bir tane başka Türkiye yok. Bugün hükümet Ak Parti olur, yarın CHP olur veya MHP olur. Bizim için önemli olan bizi yönetenler değil ülkemizin geleceği. İçerde siyasetinizi yapın. Ancak dış dünyaya karşı ne olur birbirinize girmiş görüntüsü vermeyin. Zaten ülkemizi çökertmek için bir sürü diş bileyenler var. Siz de içerde birbirinize girerek dış dünyayı bize güldürmeyin. Bu ülke kurulduğundan bu yana bir sürü iktidar eskitmiş. Her iktidar yeri ve zamanı geldi mi, mutlaka gider. Bizim için baki olan ülkemizdir.. Değerli siyasi parti liderleri, şu günlerde birlik ve beraberliğinize ülkemizin çok ihtiyacı var. Bu ülkeye bir şey olursa bizi kimse de kabul etmez.Türkün Türkten başka dostu yoktur. Başka Türkiye’de yoktur. Herkes aklını başına alsın.

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