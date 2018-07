Başkan İpek: Kurban vekaletlerinizi Türk Kızılayı’na verin

Türk Kızılayı Osmaniye Şubesi Başkanı İsmet İpek, Kurban vekâletlerinin bu defa Türk Kızılayı’na verilmesini istedi. Yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle bütün İslam âleminde olduğu gibi, ülkede de kurban hazırlığının başladığını kaydeden İpek, kimi sivil toplum kuruluşları vekâleten kurban bağışı almak için yoğun bir kampanya başlattığını kaydetti. Bu yıl 150. Kuruluş yılı kutlanan iyilik çınarı Türk Kızılayı’nın Türkiye’de ve Türkiye dışındaki ülkelerde ihtiyaç sahibi insanlara yardım eden güçlü bir yardım kuruluşu olduğunu söyleyen Şube Başkanı İsmet İpek, “Türk Kızılayı, kurbanların amacına ve kuralına uygun olarak kesilmesinde daima modeldir. Vekaleten kesilecek kurbanların veteriner yardımıyla alınmasında, Et kombinalarının hijyenik ortamlarında, dini vecibelere uygun olarak kesilmesinde ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında Türk Kızılayı’nın yeri özeldir.” dedi. İpek, Kızılay’ın vekâlet usulü ile kestiği kurbanların kavurma ve kuşbaşı olarak konserve haline getirildiğini, her biri 800 gram olan konservelerin kombinalarında muhafaza edildiğini, sıcak et olarak değil konserve olarak şubeler aracılığıyla yıl içinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını, böylece kurban hayrının ve bereketinin yıl boyunca devam etiğini sözlerine ilave etti.

YURT DIŞI 590 TL YURT İÇİ 750TL

İleri teknoloji ile konservelere dönüştürülen kurban etlerinin yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine teslim edildiğini belirten Şube Başkanı İpek, Türk Kızılayı’na vekâleten kestirilecek olan kurbanların yurt içi bedelinin 750 TL, Müslümanlara dağıtılmak üzere yurt dışı bedelinin 590TL olduğunu söyledi. Vekâleten kurban kestirmek için Türk Kızılayı Osmaniye Şubesine gelerek makbuz karşılığı ödeme yapılabileceği gibi, Kızılay’ın banka hesaplarına veya 168 çağrı merkezi hesabına veya PTT Şubelerine ödeme yapılabileceğini belirtildi.