Başkan Kadir Kara, ‘Anneler Toplumun Temel Direğidir’

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, ‘Anneler Günü’ nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Belediye Başkanı Kadir Kara mesajında; “Anneler toplumun temel direğidir ve bizlerin en değerli varlıklarıdır. Her insanın hayatta sağlam duruşu ve ayaklarının yere basması annenin eseridir. Annelerin üzerimizdeki hakları hiçbir zaman ödenemez.

Annelerimize, anne adaylarına ve tüm kadınlara hak ettikleri saygı ve hürmeti fazlasıyla göstermek bizlerin en büyük görevlerinden birisidir. Rabbim bizlere Peygamber Efendimizin ‘Cennet, Annelerin Ayakları Altındadır’ hadisine layık olmayı nasip etsin inşallah.

Bu duygularla Yüce Allah’tan elleri öpülesi annelere ve anne adaylarına hayırlı, sağlıklı, mutlu ömür vermesini diliyor selam ve saygılarımı sunuyorum.” İfadelerini kullandı.