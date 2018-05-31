Başkan Kadir Kara, Belediye Personeli İle İftar Yaptı

Osmaniye Belediyesi her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar programlarına devam ediyor. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara belediye personeli ve aileleri ile birlikte iftar yaptı.

Başkan Kara, salona yoğun bir alkışlar eşliğinde geldi. İftar öncesinde Selahaddin Eyyubi Camii İmam Hatibi Murat Yılmaz tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi.

İftar programında konuşan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “ Biz büyük bir aileyiz. Biz Osmaniye’ye hizmet edenlerin ailesiyiz. Osmaniye’de var olan, canlı cansız her şeye doğum öncesinden ölüm sonrasına kadar hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu şehrin insanlarına saat mefhumu gözetmeksizin sürekli olarak hizmet verme gayreti içerisindeyiz. Zaman zaman bazı fedakârlıklarımız oluyor. Ben bundan dolayı değerli personellerim adına siz değerli ailelerinden helallik istiyorum. Osmaniye’nin güzel ve daha yaşanabilir bir Osmaniye olabilmesi adına ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Yönetici olarak bizlerde belediyenin hizmet alanlarını genişletebilmek, Osmaniye’yi daha da güzelleştirip büyütebilmek adına plan ve projeler üretiyoruz. Siz değerli personellerimin ve kıymetli ailelerinin ramazan ayını tebrik ediyorum. Katkı ve katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun.” Dedi.

Osmaniye Milletvekili ve 27.Dönem Milletvekili Adayı Ruhi Ersoy; “Belediye başkanımızın geleneksel hale getirmiş olduğu iftar sofrasında Osmaniye belediyemizin değerli mensupları ile birlikte olmaktan büyük bir haz duyuyorum. Aziz hemşerilerim, bu sofranın helal mensupları, aileniz ve sevdiklerinizle huzur içerisinde bu sofrada var iseniz bu sofranın devam etmesi hususunda devamı devlet nasibi cennet diye dua ediyorsak öncelikle bir vatanımızın olmasıdır. Sağlıklı bir devlet sistemimizin olması ile birlikte artık dağlarda çakallar gezmeyecek bozkurtlar gezecek. Vatan, bayrak ve memleket diyen aziz Osmaniyeliler Devlet Bahçeliye sahip çıkacak. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye sahip çıkacağınıza yürekten inanıyor kendisinin selam ve muhabbetlerini sizlere iletiyorum. Yeniden iftar sofralarında huzur içinde birlikte olmayı diliyorum.” Şeklinde konuştu.