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Başkan Kadir Kara, ‘Bütün Kadınların Önünde Saygı İle Eğiliyorum’ - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Başkan Kadir Kara, ‘Bütün Kadınların Önünde Saygı İle Eğiliyorum’126 defa okundu

kategorisinde,07 Mar 2019 - 15:40 tarihinde yayınlandı
Başkan Kadir Kara, ‘Bütün Kadınların Önünde Saygı İle Eğiliyorum’

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Kadir Kara mesajında;  “Kadının olmadığı yerde yaşamın ve güzelliklerin olması mümkün değildir. Bir yerde başarıyı yakalamak istiyorsanız mutlaka kadınların orada var olması gerekir.

Kadın elinin değmediği bir hayat sürdürülebilmesi mümkün olabilir mi? Hangi dil ve ırktan olursa olsun sadece Dünya kadınlar gününde değil her gün bütün kadınların önünde saygı ile eğiliyorum.

Kadınlar, ailelerimizin ve toplumların ana direğidir. Kadınlar, saygıyı, sevgiyi ve merhameti en çok hak edendir. Bu sebepledir ki, kadına şiddetin her türlüsünü esefle kınıyor, birlik içerisinde hoşgörülü bir hayat temenni ediyorum.

Siz kadınların bizler üzerindeki haklarının kolay ödenmeyeceğini ifade ediyor, en kalbi sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.“ ifadelerini kullandı.

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