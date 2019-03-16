Başkan Kadir Kara, ‘İlelebet Ve Daima Ne Mutlu Türk’üm Diyene’

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Çanakkale savaşlarının büyük Türk Milletinin ayağa kalktığı, dirilişi olduğunu söyleyen Başkan Kadir Kara mesajında; “18 Mart 1915’te Çanakkale zaferiyle aziz Türk milleti bütün dünyaya bir mesaj vermiştir. Bu, Türk milletinin asla boyun bükmeyeceğinin ve bu kutsal vatanımızın bölünmeyeceği mesajıdır. Dün, Çanakkale’de 7 düvel toplanıp yapmak istediklerini bugün farklı yollarla yapmaya çalışanlar bilsinler ki!

Yüce Türk milletindeki vatan aşkı, bayrak sevdası ve bu milli ruh var oldukça güçleri yetmeyecektir. Çünkü mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğum yüce Türk milleti birdir, beraberdir ve tek yürektir.

Kanımızla sulayıp vatan yaptığımız kutsal topraklarımız sonsuza kadar bölünmeyecek, al bayrağımız inmeyecek, ezanlarımız dinmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep var oldu var olmaya devam edecektir.

Bu duygularla başta , Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şahadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyor ,aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum. “ İLELEBET VE DAİMA NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE.” İfadelerine yer verdi.