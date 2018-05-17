Başkan Kadir Kara, ‘Kudüs Bizim Kutsalımızdır’

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara Filistin ve Filistin’in Başkenti Kudüs’te yaşanan İsrail vahşetini kınadı.

Osmaniye Belediyesi tarafından açılan ramazan çadırında vatandaşlarla birlikte iftar yapan Başkan Kadir Kara İsrail’in Filistin halkına yaptıklarına sessiz kalmadı. İsrail’in mazlum Filistin halkına yaşattığı acıları ve yaptığı saldırıları sert bir dille eleştiren Başkan Kara, Kudüs’te hayatlarını kaybedenlerin hepsinin birer şehit olduğuna vurgu yaptı.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara konuşmasında; “Filistinli kardeşlerimizi katleden zalim İsrail devletini Osmaniyeli hemşerilerim adına kınıyorum. Kudüs bizim kutsalımızdır. Hayatlarını kaybedenleri rahmet ve minnetle anıyorum. Onların hepsi birer şehittir. Aziz mübarek ramazan gününde İsrail’in yapmış olduğu vahşeti Osmaniye, Osmaniyeliler ve Osmaniye Belediyesi adına lanetlediğimi ve kınadığımı ifade etmek istiyorum. Cenab-ı Mevla’m Müslüman kardeşlerimize güç ihsan eylesin. Biz Türk Milleti olarak her zaman için devletimiz ve milletimizle birlikte sonuna kadar Filistinli insanlarımızın yanındayız. Onlara her türlü maddi ve manevi desteği vermeye de hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle bütün dünyada Müslümanların yaşadığı coğrafyadaki akan kanın durmasına mübarek ramazan ayının vesile olmasını diliyor tüm hemşerilerime selam saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.” İfadelerini kullandı.