Başkan Kadir Kara, Lösemili Çocuklar Ve Aileleri İle İftarda Bir Araya Geldi

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Lösemili çocuklar ve aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Osmaniye Belediyesi ve Lösemili Çocuklar Vakfı işbirliğinde düzenlenen iftar yemeğinde Belediye Başkanı Kadir Kara çocuklarla yakından ilgilenerek ramazan ayını tebrik etti.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Bugün burada yapacak olduğumuz iftar çok anlamlı. Lösemi hastası olan değerli çocuklarımız ve siz değerli ailelerinin bulunduğu bu ortamda sizlerle birlikte olmak gurur verici ve Ramazanı sizlerle birlikte karşılamanın hazzı, mutluluğu ve insan vicdanındaki yeri bir başkadır. Bu huzuru, gururu ve bu mutluluğu bize yaşatan kıymetli çocuklarımıza, siz değerli ailelerimize ve bu programda emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.” İfadelerini kullandı.

LÖSEV Akdeniz Bölge Sorumlusu Merve Can konuşmasında; “Osmaniye Belediyesi’nin destekleriyle bir araya geldik. Sizlerin huzurunda Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. 20’inci yılımıza hızlı aktivitelerle başladık ve ilk iftarımızı Osmaniye’de gerçekleştirmiş olduk. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz.” Dedi.

Konuşmaların ardından Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, lösemi hastası olan çocuklara hediye çekiye verdi.

İftar yemeğine Belediye Başkanı Kadir Kara ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, LÖSEV Akdeniz Bölge Sorumlusu Merve Can ile Adana Koordinatörü Ezgi Esen Karadağ, LÖSEV Osmaniye İl Temsilcisi Gülçin Apak ve çok sayıda davetli katıldı.