Başkan Kadir Kara, Mahalle Muhtarları İle Hizmet Değerlendirme Toplantısında Bir Araya Geldi

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara 2019’un ilk mesaisini mahalle muhtarları ile yaptı.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, mahalle muhtarları ile hizmet değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Belediye hizmet binasında düzenlenen toplantıya tüm mahalle muhtarları katıldı.

Programda Başkan Kadir Kara, 25 hizmet yılını doldurmuş muhtarlar ile tüm muhtarlara Osmaniye’ye yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Toplantıda bir konuşma yapan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “2019 yılının ilk mesai gününde muhtarlarımızla bir araya geldik. Birlikte seçildiğimiz ve görevde olduğumuz süre zarfında sürekli uyum içerisinde görev yaptık. Bir taş üstüne bir taş da ben koyabilir miyiz amacıyla hep birlikte vatandaşlarımıza hizmet ettik. Belediyemiz ve siz değerli muhtarlarımız daima koordineli hizmet vermeye gayret ettik. Her kim Osmaniye’ye bir çivi çakmışsa biz ona saygı ve hürmet gösteririz. Osmaniye Belediyesi adına siz değerli muhtarlarımıza verdiğiniz üstün gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum.” Şeklinde konuştu.

Osmaniye Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Özener ise yaptığı konuşmada; “Osmaniyemizde 36 mahalle muhtarı olarak bir aileyiz. Bizlerle her zaman uyum içinde hizmet üreten bu ailenin aile reisi olan sayın Belediye Başkanımız Kadir Kara’ya huzurlarınızda teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrasında hizmet değerlendirme toplantısı soru cevap şeklinde devam etti.