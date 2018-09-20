Başkan Kadir Kara, ‘Muhteşem Festivale Tüm Hemşerilerimiz Davetlidir’

Osmaniye Motosiklet Kulübü (OMK), Belediye Başkanı Kadir Kara’yı ziyaret etti. Ziyarete motosikletleri ile gelen kulüp başkanı Serkan Doğan ve üyelerini Başkan Kara belediye hizmet binası önünde karşıladı. Kısa bir test sürüşü yapan Belediye Başkanı Kadir Kara, tüm kulüp üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Keyifli anlar ve görsel şölenin yaşanacağı festivale tüm Osmaniyelileri davet eden Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz ve planladığımız motosiklet festivalinin 2’ncisini düzenliyoruz. Osmaniye’den ve ülkemizin değişik vilayetlerinden katılımcılar var. İlginin oldukça yüksek olduğunu biliyoruz. Buda bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor.

Bu organizasyon şehrin sosyal yaşam kalitesini yükseltiyor. Aynı zamanda da şehre bir hareketlilik, canlılık getiriyor. Bundan dolayı festivale katılan bütün arkadaşlarıma, katılımcılara ve destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Kazasız, sükûnet ve güzellikler içerisinde Osmaniye 2. Motosiklet Festivalimizin geçmesini temenni ediyor, yarışmacılarımıza başarılar diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Osmaniye Motosiklet Kulübü üyesi Serkan Doğan; “Türkiye’nin birçok yerinden gelecek olan motor tutkunlarını şehrimizde bir araya getirdiği için ve bizlere verdiği desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Sayın Kadir Kara’ya şahsım, üyelerimiz ve tüm motosiklet sevenleri adına teşekkür ediyorum. Katılımın yüksek olacağını düşündüğümüz festivalin hayırlı olmasını diliyorum.” Dedi.