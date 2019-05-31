Başkan Kadir Kara, Personelleri İle Bayramlaştı

Ramazan Bayramı dolayısı ile başkanlık makamında bayramlaşma programı düzenlendi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, bayram tatili öncesi son mesai gününde personelleri ile bir araya geldi.

Başkanlık makamında gerçekleşen bayramlaşma programında Başkan Kara, personelleri ile tek tek bayramlaştı.

Belediye meclis üyeleri ve Başkan Yardımcılarının da katıldığı bayramlaşma programında Başkan Kadir Kara; “Değerli mesai arkadaşlarımızla hep birlikte bayramlaşıyoruz. Ben buradan şahsım ve bütün belediye meclis üyelerimizin adına mesai arkadaşlarımın, kıymetli ailelerinin ve bütün hemşerilerimin mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyor, Osmaniye’miz, ülkemiz, vatanımız ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan temenni ediyorum.”

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