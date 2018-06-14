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Başkan Kadir Kara, Personelleri İle Bayramlaştı170 defa okundu

kategorisinde,14 Haz 2018 - 14:44 tarihinde yayınlandı
Başkan Kadir Kara, Personelleri İle Bayramlaştı

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, personelleri ile bayramlaştı. Ramazan Bayramı dolayısı ile başkanlık makamında bayramlaşma programı düzenlendi.

Başkan Kara, personeline bayram hediyesi olarak içerisinde lokum bulunan bayram paketi hediye etti, çalışanları ile tek tek bayramlaştı.

Belediye meclis üyeleri ve Başkan Yardımcılarının da katıldığı bayramlaşma programında Başkan Kadir Kara; “:Çalışanlarımızla bugün hep birlikte bayramlaşıyoruz. Ben buradan şahsım ve bütün belediye meclis üyelerimizin adına mesai arkadaşlarıma değerli ailelerine, Osmaniyeli bütün hemşerilerimin mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Ramazan bayramının Osmaniye’miz, ülkemiz, vatanımız ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan temenni ediyorum.”

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