Başkan Kadir Kara, Salı Pazarında Davul Zurna Eşliğinde Coşkuyla Karşılandı

Osmaniye Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının MHP’li Belediye Başkan Adayı Kadir Kara, Salı Kapalı Semt Pazarı ziyaretinde ilgiyle karşılandı. Pazarcı esnafı Başkan Kara’yı davul, zurna eşliğinde coşkuyla karşıladı.

Başkan Kadir Kara, pazar esnafı ve alışveriş yapan halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yüzündeki tebessüm, gönlündeki insan sevgisi ve Osmaniye’ye hizmet sevdası ile Osmaniye halkının büyük beğenisi toplayan Başkan Kara, halkın yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca pazar esnaflarından birisi Başkan Kadir Kara’ya özel doğaçlama şarkı söyleyerek seçimlerde tam destek vereceklerini ifade etti.

Çocuklarında çok sevdiği ve ilgi gösterdiği Başkan Kadir Kara gezisinde, çocukları da ihmal etmeyerek hem sohbet etti hem de yer fıstığı ikram etti.

Salı kapalı semt pazarı gezisi esnasında Pazarcılar Dernek Başkanlığını da ziyaret eden Başkan Kadir Kara; ”Pazarcı esnaflarımız evlerine ekmek götürmek için mücadele ediyorlar. Sabaha karşı Pazar yerine gelip akşam geç saatlere kadar mücadele veriyorlar. Bu helal mücadeleyi veren kardeşlerimizin her zaman yanlarında durmamız gerektiğine inanıyorum. Pazar yerlerindeki sıkıntıların çözümünü de konuşarak fikirlerimizi beyan ederek ve düşüncelerinizi alarak birlikte yapacağız. 31 Mart seçimlerinde tüm esnaflarımızdan ve vatandaşlarımızdan destek ve dualarını bekliyorum.” Şeklinde konuştu.

Ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanı Kadir Kara’ya teşekkür eden Pazarcılar Dernek Başkanı İsmail Görgülü ve yönetim kurulu üyeleri; “Sayın başkanım biz sizlerden çok memnunuz. 5 yıllık sürenin sonuna gelindi. İnşallah üçüncü döneminizi Allah size nasip eder. Biz pazarcı esnafları olarak sizden incinmedik Allah’ta sizi incitmesin.” İfadelerini kullandılar.

Osmaniye Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan Adayı Kadir Kara’nın Salı kapalı semt pazarı gezisine MHP Osmaniye İl Başkanı Ahmet Melih Loş’ta eşlik etti.