Başkan Kadir Kara, Seçim Beyannamesini Açıkladı

Osmaniye Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan Adayı Kadir Kara, Osmaniye’nin geleceğine yön verecek ve İnsan odaklı projelerini basın mensuplarına tanıttı.

Cebelibereket Kültür Merkezinde düzenlenen Osmaniye Kentleşme Modeli 2023 Lansman toplantısına Başkan Kadir Kara, MHP İl Başkanı Ahmet Melih Loş ve Ak Parti İl Başkanı Hamza Tor ile birlikte basının huzuruna çıktı

OSMANİYE KENTLEŞME MODELİ 2023

Başkan Kadir Kara Osmaniye Kentleşme Modeli 2023 projelerini Kent içi Ulaşım ve Teknik Altyapının Güçlendirilmesi, Sürdürülebilir Çevre, İklim Değişikliği Stratejisi ve Afet Yönetimi, Kentsel Tanıtım ve Pazarlama, Kentsel Miras, Mekan Kalitesi ve Kentsel Tasarım, Kentlilik Bilinci, Katılımcılık ve Kentsel Yönetim ve Kent Yoksulluğu, Yerel Kalkınma ve Rekabet Edebilirlik olmak üzere 6 ana başlıkta topladı.

Belediye Başkan Adayı Kadir Kara konuşmasında; “Belediye Başkanlığımız süresince Osmaniyemizin büyümesi, gelişmesi ve kalkınması adına planladığımız projeleri hayata geçirmek için çaba sarf ettik. Önümüzdeki dönemde yapacaklarımız ile ilgili Osmaniye’yi taşıyacağımız noktayla ilgili neler planladığımızı, hangi konularda Osmaniye’ye yeni bir değer katma arayışı içerisinde olduğumuzu sizlerle paylaşmak ve sizler vasıtasıyla da Osmaniyeli hemşerilerimize duyurmak istiyoruz. Hazırladığımız projeler ile Osmaniye’yi inşallah bulunduğu noktalardan çok daha üst noktalara çıkaracağımıza inanıyorum. Ayrıca Osmaniye’ye hizmet noktasında seçimlere giren tüm siyasi partilerin ve bağımsız belediye başkan adaylarına başarılar diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Basın mensuplarına ayrıntılı olarak projelerini aktaran Başkan Kadir Kara, sunum sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

DEVLET BAHÇELİ 28 MARTTA OSMANİYE’DE

Cumhur ittifakının belediye başkan adayı Kadir Kara ayrıca 28 Mart Perşembe günü saat 13.00’da MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin kendi adını taşıdığı bulvar üzerindeki Cumhur İttifakı Seçmen İletişim Merkezi önünde halka hitap edeceğini sözlerine ekledi.