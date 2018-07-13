Başkan Kadir Kara’dan 15 Temmuz Mesajı

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Belediye Başkanı Kadir Kara, mesajında; “15 Temmuz, Yüce Türk Milleti’nin içeride ve dışarıda Türk düşmanlarına karşı en net cevabıdır. Necip Türk Milleti, her türlü ihanete karşı birlik içinde tek yürek olarak mücadele etmiş ve zafere ulaşmıştır. Bütün Dünya, Türk’ün bileğinin bükülmeyeceğini bir kez daha görmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ebed müddet var oldu ve var olmaya devam edecektir. Tüm Dünya şunu bilmelidir ki! Bu yüce millet, devletiyle birdir ve beraberdir. Rengini asil kanımızdan almış bayrağımız göklerden inmeyecek, kutsal vatanımız bölünmeyecektir. Osmaniye ve Osmaniyeli olarak bugünden önce olduğu gibi bundan sonrada vatan haini terör örgütlerine karşı yürütülen tavizsiz mücadelede devletimizin yanında dik ve canımız pahasına durmaya devam edeceğiz.

Yüce Türk milletinin bir mensubu olmaktan onur duyduğumu ifade ediyor, 15 Temmuz gecesi ülkemizin ve milletimizin bekası için canlarını feda eden ve dünya demokrasi tarihine adını altın harflerle yazdıran kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyorum.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ” ifadelerini kullandı.