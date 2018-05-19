Başkan Kadir Kara’dan 19 Mayıs Mesajı

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Kadir Kara mesajında; “ 19 Mayıs, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık meşalesini Samsun’dan yaktığı, Cumhuriyetimizi gençliğe emanet ettiği tarihi bir gündür. Sevgili gençler! Vatanına, milletine, milli ve manevi değerlerine bağlı, sorumluluk sahibi bireyler olarak tarihi şan ve şerefle dolu ülkemizi daima ileriye taşıyacak olan sizlersiniz. Milletimizin yükselmesi adına kazanacağınız tüm başarılar tarihe altın harflerle yazılacaktır. Ulusumuzun güvencesi ülkemizin gurur ve onur kaynağı gençlerimizdir. Türk gençliğine millet olarak inancımız ve güvenimiz tamdır.

Bu duygularla geleceğimizin umudu gençlerimizin ve Milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Bizlere bu güzel vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için mücadele veren tüm şehit ve gazilerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyorum.” İfadelerini kullandı.