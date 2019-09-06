Başkan Kadir Kara’dan 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Mesajı

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, 2019 – 2020 Eğitim ve Öğretim yılının başlaması nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara mesajında; “Kıymetli çocuklar ve gençler sizler; ailenizin, köyünüzün, mahallenizin, şehrinizin ve ülkemizin ümidisiniz. Okullarda alacağınız eğitim ve bilgiler ile ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak olan geleceğimizin teminatı sevgili gençler, geleceğin büyük Türkiye’si sizin sayenizde daha çok kalkınacak ve büyüyecektir. Alacağınız eğitim öncelikle kendinizin, ailenizin ve ülkemizin en büyük güvencesi olacaktır.

Sevgili gençler; Ülkemizin her alanda dünyada adından söz ettirmesi sizin, sizleri yetiştiren değerli öğretmen ve aileleriniz sayesinde olacaktır. Yarınımız için eğitim-öğretim çalışmalarımızı en güzel şekilde yaşamalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yetiştiren ve kutsal görevi icra eden tüm öğretmenlerimize başarılar diliyor, 2019-2020 eğitim öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen, veliler ve tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Selam, saygı ve muhabbetlerimi arz ediyorum.” İfadelerini kullandı.

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