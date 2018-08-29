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Başkan Kadir Kara’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı206 defa okundu

kategorisinde,29 Ağu 2018 - 16:54 tarihinde yayınlandı
Başkan Kadir Kara’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Tarihi zaferlerle dolu büyük Türk Milleti, ebed müddet yaşayacaktır diyen Başkan Kadir Kara; “30 Ağustos, kahraman ecdadımızın, büyük Türk milletinin ve Türkiye’nin bölünmez bir bütün olduğunu dünyaya öğrettiği tarihtir. Mensubu olduğum için Allah’a her an şükür ettiğim şanlı Türk Milleti tarih boyunca özgürlük ve bağımsızlığa simge olmuştur. Tüm dünyaya şunu söylüyorum ki, Türk milleti birdir, tek yürektir ve bölünmez bir bütündür. Şair Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi sönmeyecek bu şafaklarda yüzen al sancak.

Malazgirt’te, Çanakkale’de, Dumlupınar’da, 15 Temmuz’da nasıl bu kahraman milletin bileğini bükemedilerse yüce Allahın izniyle bundan sonra da kimse bükemeyecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygı ile anıyor, tüm Ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en kalbi duygularla kutluyorum.” İfadelerini kulandı.

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