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Başkan Kadir Kara’dan Bayram Mesajı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Başkan Kadir Kara’dan Bayram Mesajı13 defa okundu

kategorisinde,31 May 2019 - 15:37 tarihinde yayınlandı
Başkan Kadir Kara’dan Bayram Mesajı

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Başkan Kadir Kara; “Mübarek ramazan ayı ve akabinde idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı hürmetine, aziz Türk Milletinin birlik beraberliği ve cennet vatanımızın bekası için mücadele eden kahraman ordumuza ve polisimize başarılar diliyorum. Dualarımız üzerlerinde olsun inşallah. Bu kutlu mücadelelerin tarihte her zaman olduğu gibi bugün de necip milletimizin zaferiyle taçlanacağına yürekten inanıyorum.
Birlik ve beraberlik ruhunun pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışmanın en özel şekilde hissedildiği bayramlar geçirmeyi temenni ediyorum.
Siz değerli Osmaniyeli hemşerilerimin, aziz milletimizin, Türk ve İslam dünyasının Ramazan Bayramını tebrik ediyor, selam, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.” İfadelerini kullandı.

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