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Başkan Kadir Kara’dan Bayram Mesajı177 defa okundu

kategorisinde,14 Haz 2018 - 14:45 tarihinde yayınlandı
Başkan Kadir Kara’dan Bayram Mesajı

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Kadir Kara; “Değerli hemşerilerim, birlik beraberlik içerisinde idrak ettiğimiz ramazan ayının sonuna geldik. Bizleri huşu içerisinde ramazan bayramına ulaştıran Rabbim’e hamd ediyorum. Ramazan ayı boyunca düzenlediğimiz etkinliklerde, bizlere sağlamış olduğunuz yüksek katkı ve katılımlarınızdan dolayı, en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Mevlam tuttuğunuz oruçları okuduğunuz duaları kabul etsin. Ayrıca, mübarek ramazan ayında, Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için var gücüyle mücadele eden kahraman ordumuza ve polisimize bu kutlu yolda üstün başarılar diliyorum. Dualarımız üzerlerinde olsun inşallah.

Bu duygularla, siz değerli Osmaniyeli hemşerilerimin, aziz milletimizin, Türk ve İslam dünyasının ramazan bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyor, selam, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.” İfadelerini kullandı.

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