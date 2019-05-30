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Başkan Kadir Kara’dan Kandil Mesajı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Başkan Kadir Kara’dan Kandil Mesajı13 defa okundu

kategorisinde,30 May 2019 - 16:17 tarihinde yayınlandı
Başkan Kadir Kara’dan Kandil Mesajı

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Belediye Başkanı Kadir Kara; “Bu yılda bizleri mübarek Ramazan ayına ulaştıran, huşu içerisinde birlik beraberlik hukuku ile manevi hazzını bizlere yaşatan Cenab-ı Allah’a hamd ediyorum. Bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir gecesinin, şehrimiz ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
Ülkemiz içerisinde ve sınır ötesinde aziz vatanımız için her şeyini ortaya koyarak mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimize başarılar dilerken, bölünmez bir Türkiye için çıktıkları bu yolda onlara inancımızın tam ve sarsılmaz olduğunu ifade ediyorum. Bu kutlu yolda şahadete ulaşmış tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum.
Dua ve tövbelerin kabul edildiği bu gecenin rahmetinden faydalanmayı umut ederken, kıymetli Osmaniyeli hemşerilerimin ve İslam aleminin kadir gecesini tebrik ediyorum.” Dedi.
SAHUR SOFRASINA TÜM OSMANİYELİLER DAVETLİ
Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, her yıl olduğu gibi bu yılda vatandaşlarla sahur yemeğinde bir araya gelecek.
Başkan Kadir Kara, 31 Mayıs Cuma gününü, 1 Haziran Cumartesi gününe bağlayan gece saat 02.00’da Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek sahura programına tüm hemşerilerini davet ederek, “Sahurun ve seherin bereketini paylaşalım.”dedi.

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