Başkan Kadir Kara’dan Öğrencilere Karne Hediyesi

2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk dönemin son gününde Saimbey Ortaokulunda karne töreni düzenlendi. Düzenlenen karne dağıtım törenine Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak birlikte katıldılar. Öğrencilerin karne ve başarı belgelerini veren Başkan Kara ve Milli Eğitim Müdürü Albak, öğrencilere başarı dileklerini ilettiler.

Karne sevincini yaşayan çocuklar Osmaniye Belediyesi tarafından 2 kamyonla getirilen ve Saimbey Ortaokulu bahçesine dökülen kar sayesinde, eğlenceli vakit geçirdi.

Belediye ekipleri Zorkun yaylasında etkili olan kar yağışının ardından il merkezindeki öğrencilerin kar topu oynama hayalini gerçeğe dönüştürdü. Okulun bahçesine kamyonlarla taşınan kar sayesinde öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Öğrencilerin eğlencesine tanıklık eden Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, okul yöneticilerimizin ve çocuklarımızın talebi doğrultusunda getirdiklerini belirterek onların başarısını ve mutlu olmalarını görmekten sevinç duyduğunu ifade ederek çocuklarla birlikte kartopu oynadı.

Öğrencilerin yoğun sevgi ve ilgi gösterdiği Belediye Başkanı Kadir Kara; “2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının bitmesi münasebetiyle karne dağıtım töreninde öğrencilerimize değişiklik ve bir heyecan olsun diye Zorkun dağlarından kar getirdik. Osmaniyemiz kar yağışı alan bir memleket değil. Çocuklarımıza tatile girdiklerinin heyecanını, sevincini kartopu oynayarak mutlu bir an yaşatmak istedik. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Çocuklarımızın hepsi çok çalışkan ve başarılı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceği emanet ettiği gençlerimize bizimde her konuda destek olmamız ve onların yanında olmamız amaçlı yaptığımız bu sosyal faaliyetlerden Osmaniye Belediyesi olarak bunlara devam edeceğimizi bildiriyor ve gençlerimize başarılar diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ise konuşmasında; “Çocuklarımızın gözlerindeki sevinci ve neşeyi görebiliyoruz. Bu sıcak günde çocuklarımız için karı dağlardan getirerek çocukların bu eğlencesine ortak olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca vefakâr çalışkan tüm öğretmen arkadaşlarıma öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum.” Dedi.