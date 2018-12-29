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Başkan Kadir Kara’dan Yeni Yıl Mesajı60 defa okundu

kategorisinde,29 Ara 2018 - 14:30 tarihinde yayınlandı
Başkan Kadir Kara’dan Yeni Yıl Mesajı

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, yayınladığı mesajla tüm halkın yeni yılını kutladı. Kadir Kara mesajında, “Bir yılımızı daha tamamladık. Osmaniye için yeni hizmetlerin ve projelerin hayata geçtiği 2018 yılını geride bıraktık. Osmaniye Belediyesi olarak 2019 yılına yeni umutlar, yeni projeler ve ilk gün ki heyecanla hazırlandık. Yepyeni güzellikler ile idrak edeceğimiz yeni yılımızda siz saygıdeğer hemşerilerimizle birlikte sevdamız olan Osmaniyemizi ileri taşımaya inşallah devam edeceğiz.” dedi. Belediye Başkanı Kara, mesajının sonunda, yeni yılın öncelikle Osmaniye’ye, hemşehrilerine ve Türk milletine hayırlar getirmesini diliyip, sağlık mutluluk ve huzur temennisinde bulundu.

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