Başkan Kadir Kara’nın Kadın Hakları Günü Mesajı

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin 83’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Kara mesajında; “Kadınlar toplumların temel taşlarıdır. Bir aileyi, bir şehri ve bir ülkeyi ayakta tutan kadınlarımızdır. Bizler bugün üstünde yaşadığımız bu kutsal toprakları, cephelerde erkekler ile birlikte omuz omuza korkusuzca mücadele eden kadınlarımıza borçluyuz. Bilgisi, zekâsı ve duyarlılığı ile ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasının en önemli güç kaynaklarından olan kadınlarımız sayesinde daha güçlü yarınlara ulaşacağımızdan hiç şüphemiz yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle, 5 Aralık 1934 tarihinde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı vererek dünyaya örnek olan Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatük’ü şükran ve minnetle anıyorum “ dedi.

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