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Başkan Kadir Kara’ya Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz’dan Veda Ziyareti162 defa okundu

kategorisinde,14 Ağu 2018 - 17:48 tarihinde yayınlandı
Başkan Kadir Kara’ya Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz’dan Veda Ziyareti

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı iken Karaman Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Ali İrfan YILMAZ, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’ya veda ziyaretinde bulundu.

Başkan Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz’ı belediye hizmet binası başkanlık girişinde karşıladı. Daha sonra makam odasında ağırlayan Kara, göreve geldiği ilk günden buyana Osmaniye’ye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti ve yeni görev yerinde başarılar diledi.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ali İrfan Yılmaz ise Belediye Başkanı Kadir Kara’ya teşekkür etti.

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